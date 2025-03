Ilgiorno.it - “Grazie per avermi salvato”. Adriano Farioli, l’83enne che si era perso nei boschi di Magnago, abbraccia i vigili del fuoco

Leggi su Ilgiorno.it

Busto Arsizio (Varese), 5 marzo 2025 – “perla vita, non posso che ringraziarvi ed esprimervi tutta la mia riconoscenza”. Una visita a sorpresa che ha fatto enormemente piacere a tutto il corpo deideldel distaccamento di Busto Arsizio-Gallarate quella compiuta oggi dadi Busto Arsizio che giusto un mese fa, lo scorso 4 febbraio, si eraneidella frazione Bienate di, e che proprio ideldel distaccamento varesino erano riusciti a rintracciare e a portare in salvo. Scatta l’allarme Dell’uomo si erano perse le tracce il 4 febbraio, e solo dopo 24 ore di intense ricerche – anche con l’ausilio di squadre speciali e dotate di cani specializzati nel ritrovamento dellene scomparse – era stato finalmente individuato nella zonava di via Ferrari a