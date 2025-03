Lanazione.it - "Grandi voci al Petrarca": il soprano Nadine Sierra e il pianista Bryan Wagorn in un recital di canto lirico e cameristico

Arezzo, 5 marzo 2025 –, acclamata come una dellepiù affascinanti del panorama operistico odierno, ecanadese-americano assistente direttore d'orchestra presso il Metropolitan Opera di New York: saranno loro i protagonisti deldial” in programma per venerdì 7 marzo ore 20:30 presso il Teatrodi Arezzo. La straordinaria musicalità di, vincitrice del Richard Tucker Award nel 2017 e del Beverly Sills Artist Award del Metropolitan Opera nel 2018, si fonderà con la maestria di, già protagonista di produzioni operistiche vincitrici di un Grammy, tra cui "Porgy and Bess" di Gershwin e "Fire Shut Up in My Bones" di Blanchard, in un programma che spazierà da "Ah, je veux vivre" da Roméo et Juliette di Gounod a "Sempre libera" da La Traviata di Verdi, passando anche per la tradizione cameristica spagnola e latinoamericana, tra cui i Cuatro madrigales amatórios di Rodrigo e Melodia Sentimental di Villa-Lobos.