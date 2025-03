Isaechia.it - Grande Fratello, Stefania e Mariavittoria sbugiardano Lorenzo: “Tu giri le frittate, ma…”

La crisi traSpolverato e Shaila Gatta all’interno della Casa delsembra non convincere a molti.Minghetti in primis, di recente ha mosso grandi dubbi nei confronti della veridicità di.La ragazza infatti ha più volte recriminato al compagno di avventura di essere troppo giocatore e di creare numerose dinamiche al fine di avere spazio in puntata. E proprio ieri sera ha tirato fuori anche un’altra accusa adicendo:La dinamica con Lele invece Shaila, come la doveva creare? Ripeto: la dinamica con Lele, Shaila come la doveva creare? Qual è questa dinamica? Non lo so, me lo devi dire tu. “Perché non crei la dinamica con Lele?“. Questa cosa l’hai detta tu, qualcuno l’ha sentita e me l’ha detta ma non dico chi. La clip uscirà. Io non dico niente, tanto va di moda.