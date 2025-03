Anticipazionitv.it - Grande Fratello, spariti oltre 5mila euro: il comunicato dello staff di Tommaso Franchi

, concorrente del, è al centro di una vicenda spiacevole. I suoi fan hanno raccolto5.200per finanziare quattro messaggi aerei, ma gli aerei non sono mai decollati. L’admin di una pagina fan dedicata a, responsabile della raccolta, è scomparso con i soldi. Lodel gieffino ha denunciato l’accaduto, avviando le procedure legali. La truffa ha scosso i sostenitori del concorrente, sollevando dubbi sulla sicurezza delle raccolte fondi nel reality.: una raccolta fondi trasformata in truffaI fan dihanno partecipato a una raccolta fondi per inviare messaggi aerei sopra la Casa del. Il promotore dell’iniziativa, admin di una pagina fan, aveva garantito quattro voli, ma il denaro è sparito e gli aerei non sono mai stati inviati.