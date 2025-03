361magazine.com - Grande Fratello, Mariavittoria svela il piano di un gieffino e sbotta: “Tu hai cavalcato un’onda”

Leggi su 361magazine.com

decide di mascherare Lorenzo ad un passo dal gran finale:to un nuovodel modello?e Lorenzo nelle scorse ore hanno affrontato uno scontro arrivando ai ferri corti. Dal momento in cui la gieffina ha rivelato di avere dei dubbi – stando a quanto riporta Biccy.it, Lorenzo hato: “Sei una grandissima falsa, doppia faccia e non mi fido. Te l’ho già detto? Te lo ridico, sei una falsona“.Leggi anche Un video per l’8 Marzo: quando il make-up diventa un atto di attivismoLa replica della gieffina:to unsegreto?La concorrente sentendosi criticata ed attaccata ha risposto all’inquilino affermando: “E tu sei ungiocatore che ha usato situazioni per fare le clip. Tu hai, quella di Chiara e delle insinuazioni che hanno fatto su di voi.