Grande Fratello, Lorenzo sbotta contro Mariavittoria ma lei rivela: "Volevi che Shaila ci provasse con..."

Al, uno snella notte traSpolverato eMinghetti ha portato a unazione sui piani degli Shailenzo da parte della dottoressa romana. Che qualcosa si fosse rotto nel rapporto trae gli Shailenzo era ormai cosa ovvia da tempo. La dottoressa romana delera già stata accusata daSpolverato di non esporsi troppo nelle situazioni più scomode, rea, quindi, di non creare sufficienti dinamiche all'interno della Casa. La cosa non è affatto piaciuta alla Minghetti che, se all'inizio ha accusato il colpo e si è lasciata andare alle lacrime, adesso ha deciso di reagire, attaccando, quello che sembra un gruppetto intoccabile, alla minima occasione. Nei giorni scorsi, per esempio,ha dichiarato che tutta la questione della presunta .