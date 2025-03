361magazine.com - Grande Fratello, il gesto della mamma di Lorenzo spiazza: la reazione dei due gieffini

Leggi su 361magazine.com

, ildiSpolveratotutti: lain Casaballerina e del modello, volano sulla Casa più spiata d’Italia nuovi messaggi aerei per gli inquilini rimasti in gioco. Shaila edopo l’ennesima crisi hanno deciso di non proseguire la loro storia d’amore ma nel frattempo i fan da casa non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà di loro fuori dal reality show.Leggi anche, Zeudi e il padre hanno raccontato la verità? Spuntano le ultime chatIldiCristina, le reazioni dei due ex fidanzatiTra i tanti messaggi, anche ladi Shaila, Cristina ha deciso di contribuire ad un messaggio aereo in collaborazione con i fan. “Vi migliorate a vicenda” hanno scritto gli Shailenzo insieme alladi