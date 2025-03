Movieplayer.it - Grande Fratello, Helena e Javier in crisi, interviene la sorella della modella: "Lui non prende posizione"

Ladi, Mariana Prestes, ha parlato diMartinez esua riluttanza nel difendere la modurante le tante discussioni che sono nate all'internocasa del. Mariana Prestes,di, ha rilasciato un'interessante intervista al talk show di 361Lounge, nella quale ha parlato diMartinez e del fatto che lui non si presti mai a difendere la monelle numerose liti nate nella casa del. L'ultimo battibecco che si è scatenato, è nato durante la gita fuori porta organizzata alcuni giorni fa. I ragazzi dovevano trascorrere qualche ora in totale relax, purtroppo però durante il pranzo c'è stato un duro scontro trae Shaila. Lorenzo Spolverato è intervenuto a difesa di Shaila, mentresi è completamente disinteressato rimanendo in disparte .