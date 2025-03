Tvzap.it - “Grande Fratello”, Giglio si scaglia contro la produzione: “Tagliate troppe cose”

News Tv.non ci sta e siladel. Il concorrente ha deciso di dire la sua dopo quanto è successo durante l’ultima puntata del reality, in onda lunedì 3 marzo 2025, su Canale 5. In particolare,ha ritenuto scorretti alcuni tagli nelle scene di ciò che laha deciso di mandare in onda. A cosa faceva riferimento? (Continua dopo le foto)Leggi anche: Eleonora Giorgi, la decisione sulle sue ceneri: parla il figlio AndreaLeggi anche: ‘Proposta indecente a Shaila’: Mariavittoria smaschera Lorenzo e svela il suo piano segreto al “GF”“”,sila: il motivoNella serata di ieri, durante una chiacchierata con gli altri concorrenti,si ètolain merito ai filmati mandati in onda sulle liti in gita tra Helena e Shaila.