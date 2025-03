Superguidatv.it - Grande Fratello – Beatrice Luzzi smonta Helena Prestes e Lorenzo Spolverato: le pagelle critiche, prima della finale

La datadisi avvicina e, intanto,si sbilancia stilando dellepersonali sui candidati al titolo di vincitore del reality:risponde ai quesiti del webRiattivatasi tra le Instagram stories, in vistadel 31 marzo di, l’opinionista televisiva più discussa del momento replica alle domande degli utenti, finendo per menzionare i gieffini.Una persona ha chiesto all’opinionista il motivo legato alla tendenza ad attaccarenelle puntate del GF. Ed ecco che arriva la replica di:“Consideroricca di virtù che però dimostra in percentuale irrisoria rispetto al tempo che passa a prevaricare in ogni confronto, e a offendere con gravi insulti sessisti la metà delle donnecasa (una sta tutto il giorno a letto e ci prova con tutti, l’altra è volgare e deve tornare al mercato, l’altra addirittura deve andare dallo psicologo a chiarire il suo orientamento sessuale e smetterla di fare show con la madre!!!).