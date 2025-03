Isaechia.it - Grande Fratello, amata ex protagonista rivela: “Ora faccio la barista e…”

Un’exdelhato che oggi, a distanza di anni dalla sua apparizione in televisione, ha intrapreso la professione di.Stiamo parlando di Floriana Secondi, che ha debuttato sul piccolo schermo nel 20o3 in occasione della terza edizione del reality show al tempo condotto da Barbara D’Urso.Dopo la vittoria alFloriana è poi statade La Fattoria nel 2004 ma successivamente si è allontanata dalla tv per gestire un locale a Milano Marittima. E’ stata, per lungo tempo, opinionista dei programmi della D’Urso, da Pomeriggio 5 e Domenica Live a Live Non è la D’Urso. Poi, nel 2022, è riapparsa in televisione partecipando a L’Isola dei Famosi e, nel 2024, è stata ospite speciale in una puntata di Ciao Darwin.Di recente, Floriana è stata intervistata da Caterina Balivo durante una puntata de La Volta Buona.