361magazine.com - Grande Fratello, Amanda parla dopo l’eliminazione: le dichiarazioni

Lecciso torna are: le nuovedell’ex gieffinaLecciso è stata eliminata dal gioco ad un passo dal gran finale. L’ex gieffina ha varcato la porta rossa della Casa lo scorso settembre entrando in punta di piedi nella vita di milioni e milioni di italiani che l’hanno seguita e sostenuta dal primo momento.Leggi anche, Mariavittoria svela il piano di un gieffino e sbotta: “Tu hai cavalcato un’onda”Le primedell’ex gieffina post eliminazionenelle ultime ore sull’account ufficiale Instagram del reality show si è esposta per la prima volta rivelando come sono andate le sue prime 24 ore fuori dalla Casa più spiata d’Italia. L’ex gieffina ha rivelato:“Ho riabbracciato i miei amici, il mio ex marito e poi sono subito corsa a Lecce” inoltre ha proseguito: “Non ho dormito, non sto riuscendo a dormire ancora la notte, questa notte ho dormito due ore.