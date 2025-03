Davidemaggio.it - Grana Sanremo per la Rai: il Comune approva il bando per la realizzazione delle prossime tre edizioni del Festival

Colpo di scena nella vicenda che riguarda ildie la sentenza del Tar della Liguria, che ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla Rai dell’organizzazione della kermesse. In attesa che il Consiglio di Stato si pronunci il 22 maggio sul ricorso della TV di Stato, la Giunta deldihato la delibera relativa all’indizione della procedura per individuare il partner che organizzerà e trasmetterà in chiaro le2026, 2027 e 2028, con eventuale proroga per un massimo di due anni.La procedura – come riporta Ansa – si svolgerà in due parti: “la prima (selettiva) riguarderà la pubblicazione di un avviso pubblico per individuare il partner; la seconda (negoziale) consentirà di negoziare i termini finali della convenzione direttamente con il partner individuato.