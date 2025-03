Lanazione.it - Gp Parco Alpi Apuane, 15 volte campione regionale di cross

Leggi su Lanazione.it

Sono 15 i titoli consecutivi dio corsa campestre ditoscano per il Gp.dopo l’entusiasmante vittoria di domenica scorsa sui prati davanti alle Mura di Lucca. La squadra maschile biancoverde, con al seguito molti sostenitori, già al comando della classifica dopo la prima prova di Sinalunga del gennaio scorso, si è confermato ai vertici regionali del. I punti decisivi per questo importante successo sono stati portati dal giovane talento Nicolò Bedini che ha concluso al terzo posto, nonostante una rovinosa caduta a metà gara e dagli esperti Michele Fontana e Renè Cuneaz rispettivamente quarto e sesto assoluto. In una gara di altissimo livello tecnico troviamo nella classifica generale nei primi 20 posti altri ben cinque atleti del G.P., con il 9° posto di Roberto Di Pasquali, il 10° di Francesco Nardone, l’11° di Francesco Da Via, il 13° dell’esordiente burundese Jan Marie Bukuru e il 20° della giovane promessa Leon Martinet.