Governo a Anm | riforma in tempi rapidi

19.20 "Ilha ribadito la volontà di proseguire con determinazione e velocità nel percorso di attuazione dellacostituzionale, auspicando la sua approvazione in". Così Palazzo Chigi dopo l'incontro con Anm, definito in una nota"franco e proficuo" La premier ha "ringraziato l'associazione per le osservazioni e gli spunti emersi nel dibattito e ha annunciato la disponibilità di aprire un tavolo di confronto sulle leggi ordinarie di attuazione dellae sul documento in 8 punti presentato dall'Anm".