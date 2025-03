Bergamonews.it - Gorle, i varchi chiusi superano anche il test delle scuole: “Riflessi positivi sul traffico provinciale”

. “Il veronon è ancora arrivato”, spiegavano i vigili nella mattina di lunedì 3 marzo, primo giorno di chiusure acon la sperimentazione viabilistica che ha portato allo stop aidi ingresso al paese in via Martinella e in corrispondenza della rotonda di via Trento, ogni mattina dalle 7 alle 9. Riferimento non casuale a mercoledì 5 marzo, giorno di riaperturadopo le vacanze di Carnevale.Rispetto all’afflusso diregistrato nei primi due giorni, il terzo non ha rappresentato un boom come si credeva e ilin paese è stato tutt’altro che congestionato sulle vie oggetto di chiusure, all’incrocio tra via Martinella (perpendicolare della SP35 che va in Val Seriana) e via Quasimodo, e sulla rotatoria che da via Trento porta ad entrare in paese dal lato del ponte di Scanzo.