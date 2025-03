Ilgiorno.it - Gorgonzola, la maxi area ex Bezzi verso la rinascita. In vista la rigenerazione del sito di 35mila metri quadrati

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 5 marzo 2025 – Una manifestazione di interesse per individuare un “facilitatore”, dovrà tessere i fili del futuro piano integrato: procedura aperta per l’enormedell’ex, si apre il cammino della. Il piano integrato di intervento sarà uno dei fiori all’occhiello del prossimo Piano di governo del territorio. Parole d’ordine:urbana, sostenibilità, verde, mobilità sostenibile. Ma il cammino è lungo e complesso: gli oltrein zona ovest hanno molti proprietari a seguito dei frazionamenti degli anni Ottanta, uno di questi è il Comune, proprietario per circa il 10%. Il soggetto che risponderà alla chiamata comunale dovrà, per usare le parole dell’assessore all’Urbanistica Alberto Villa, “sminare le difficoltà”, contattando i proprietari, promuovendo incontri e confronto, e a fine percorso elaborare una o più proposte sostenibili e condivise per il futuro piano di