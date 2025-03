Lookdavip.tgcom24.it - Gonna o pantaloni? Melania Trump torna in pubblico: che classe!

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

Calendario fitto per, impegnata in questi giorni in una serie di appuntamenti istituzionali a Washington D.C. Schiva e riservata, la first lady degli Stati Uniti preferisce notoriamente stare lontana dall’agenda politica ma, in questo secondo mandato presidenziale, qualcosa forse sta cambiando. Nelle scorse ore infatti, ha prima tenuto un discorso in Campidoglio su un argomento che le sta particolarmente a cuore, per poi supportare il marito Donaldnel corso di un intervento al Congresso. Come sempre, i look disi sono fatti notare. Color nocciolaFirst lady con la cravatta“Sono qui oggi per un obiettivo comune: proteggere i nostri giovani dai pericoli online” affermaa Capitol Hill. La first lady ha partecipato a una tavola rotonda per affrontare la difficile, quanto urgente, questione del revenge porn e del deepfake legato ai contenuti digitali a sfondo sessuale.