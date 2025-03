Oasport.it - Golf, tutto pronto per l’Arnold Palmer Invitational. Scottie Scheffler difende il titolo in Florida

a Orlando,, per, Signature Event tra i più celebri e gettonati del PGA Tour. Da giovedì a domenica i miglioriisti del mondo si affronteranno sui fairway del’s Bay Hill Club & Lodge per una 4 giorni di fuoco e fiamme.rá il, n.1 al mondo che qui, l’anno scorso, si impose davanti a Windham Clark con ben 5 colpi di differenza. Nel field, però, saranno presenti quasi tutti i top player del maggiore circuito statunitense, a partire dallo svedese Ludvig Aberg, vincitore del The Genesis, degli inglesi Tommy Fleetwood e Matt Fitzpatrick, il giapponese Hideki Matsuyama, il nordirlandese Rory McIlroy, l’irlandese Shane Lowry e i canadesi Corey Conners, Adam Hadwin e Mackenzie Hughes.