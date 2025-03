Golf DP World Tour | Laporta in gara a Johannesburg al Joburg Open

Leggi su Sportface.it

Il DPdiresta in Sudafrica, e da Durban si sposta aper il2025. Il torneo, organizzato in combinata con il Sunshine, andrà in scena da domani, giovedì 6, a domenica 9 marzo sul percorso dell’HoughtonClub. Il torneo mette in palio 25 milioni di Rand sudafricani (circa 1,5 milioni di euro) e 3.000 punti per la Race to Dubai, e rappresenta anche l’atto conclusivo dell’International Swing, una serie di otto eventi con una speciale classifica che premierà il vincitore con 200 mila dollari e l’accesso a tutti gli appuntamenti “Back 9” del DPe allo Scottish. Attualmente il favorito è il britannico Laurie Canter, vincitore della prima tappa a gennaio nella Team Cup e attuale leader della classifica.L’unico azzurro inin Sudafrica sarà Francesco