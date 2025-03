Internews24.com - Gol Thuram, Tikus sblocca il match del De Kuip! Inter in vantaggio – VIDEO

Leggi su Internews24.com

di RedazioneGolildel Deinneldi Champions contro il FeyenoordSifinalmente Feyenoord, dopo 38 minuti difficili per la squadra di Inzaghi, che però riesce ad andare avanti nelgrazie ad un gol di Marcussi allunga su un bellissimo cross in area di Barella e porta ini nerazzurri, che adesso dovranno impostare la partita cercando di tenere questo risultato, anche in vista del ritorno. ??? GOAL Feyenoord 0-1MarcusMARCUSOPENS THE SCORING FOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/XpXBhgzu7W— Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 5, 2025 Ecco le immagini ed il racconto del gol:? 38? GOL DELL’! – Asllani lancia Dumfries sulla destra, il quale si appoggia dietro a Barella che crossa di prima verso il centro, pallone sil quale si avventache con un tocco col destro al volo batte Wellenreuther!Leggi sunews24.