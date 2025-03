Internews24.com - Gol Lautaro, l’Inter raddoppia! Grande tiro all’incrocio per il capitano nerazzurro – VIDEO

di RedazioneGolper il. Le immagini e il racconto della rete, che nel secondo tempo degli ottavi di finale di Champions contro il Feyenoord, trovano il 2-0 che ipoteca la partita e lascia grandissima speranza per il ritorno di settimana prossima a San Siro. Grandissimo gol diMartinez, che si gira in un fazzoletto in area e scaraventa una bomba sotto l’incrocio dei pali.??? GOAL Feyenoord 0-2 InterMartinezMARTINEZ DOUBLES THE LEAD FOR INTER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/NKNrQd67UK— Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 5, 2025Ecco le immagini ed il racconto del gol? 50? GOL DEL! – I nerazzurri trovano il raddoppio con un’azione insistita!apre per Bastoni che eludevento di un difensore avversario con la finta, serve Zielinski a rimorchio il quale calcia ma viene murato.