Gli Eugenio in Via di Gioia annunciano l’album L’amore è tutto

è il nuovo album di inediti degliin Via diche presenteranno dal vivo nel tour nei clubEsce venerdì 21 marzo, il nuovo album di inediti degliin Via di(Woodworm/Carosello Records), disponibile in pre-order.è il primo disco che sancisce, dopo l’annuncio di dicembre del Club Tour, l’inizio della nuova avventura degliin Via Dicon Carosello Records che si unisce a Woodworm nel team discografico.È un disco fatto di esperienze quotidiane stratificate, registrate e lasciate fluire, fatto di pranzi in studio, di passeggiate, gelati e chiacchierate. Fatto di persone che entrano e persone che escono. Fuori dal controllo e dentro la realtà, questo album è stato una bottiglia con dentro un messaggio nel mare, poi un bicchiere mezzo pieno, poi un bicchiere mezzo vuoto, uno specchio appannato, piano piano sono comparse delle scritte fatte con le dita, uno scarabocchio che si evolve in disegno.