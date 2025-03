Riminitoday.it - Gli avvocati di Dassilva: "Louis è sereno dopo la perizia sulla cam3. Non era in garage al momento della scoperta del cadavere"

Leggi su Riminitoday.it

i colpi di scena di martedì sull'omicidio di Pierina Paganelli, l'iscrizione nel registro degli indagati di Manuela Bianchi e i primi risultati dell'esperimento giudiziarioche escluderebbero la presenza dell'unico indagato per il delitto aggirarsi in via del Ciclamino