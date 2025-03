Davidemaggio.it - Gli aerei al Grande Fratello sono il male

Da diversi anni i concorrenti delnon devono aspettare soltanto i risultati dei vari televoti per farsi un’idea sul sentiment dei telespettatori. Oltre a influenzare in maniera malsana le varie eliminazioni, le fanbaseinfatti solite inviareai loro beniamini al fine di sostenerli e mandargli degli input. Meccanismo costoso (circa 1300 euro ad aereo) che prevede l’invio dei soldi ad un unico referente, che poi si impegna a far volare il messaggio sopra la casa del reality. Lo scambio di denaro comporta i suoi rischi, dato che si fanno delle donazioni ad una persona che il più delle volte si conosce solo virtualmente. Lo hanno capito a loro spese i fan di Tommaso Franchi.Siamo venuti a conoscenza che il signor V (..) si è reso responsabile della raccolta fondi per 4per Tommaso Franchi per un ammontare di euro 5200, ed è scomparso con tutti i fondi ricevuti.