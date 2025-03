Ilfoglio.it - Gli abiti rosa delle democratiche e gli altri look al discorso di Trump al Congresso

Leggi su Ilfoglio.it

Molte donnealhanno indossato ilmartedì sera, in segno di protesta contro le politiche del presidente Donalde il loro impatto sulle donne americane. "La stampa presta spesso attenzione a ciò che le donne indossano, sia in modo positivo che negativo", ha dichiarato la deputata Teresa Leger Fernandez (D-New Mexico), presidente del Caucusdonne. "Perciò vogliamo indossare questo colore per lanciare l'allarme sugli impatti negativi che le sue politiche stanno avendo sulle donne." "La nostra sicurezza è a rischio. Stanno tagliando i programmi per proteggere le donne che hanno subito violenze sessuali, violenze domestiche, abusi", ha detto Leger Fernandez al Washington Post. Le donne, ha sottolineato Leger Fernandez, sono anche le principali acquirenti di generi alimentari in molte famiglie americane e con l'introduzione dei dazi sulle merci importate"sta rendendo la vita più costosa per noi.