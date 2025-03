Giustizia Meloni ribadisce a Anm | avanti con riforma Magistrati | trattativa non c’è mai stata

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 5 mar. (askanews) – Un incontro a Palazzo Chigi sulla separazione delle carriere – di oltre due ore tra la presidente del Consiglio Giorgiae i vertici dell’Associazione nazionale, guidata dal presidente Cesare Parodi – si è svolto questo pomeriggio. Nulla sembra essere cambiato sul tema sia nella posizione del governo che in quella della magistratura associata e non appaiono sullo sfondo, come riporta l’Anm al termine della riunione, altri appuntamenti in programma. “Al centro dell’incontro, franco e proficuo – si legge in una nota di Chigi – lacostituzionale sulla separazione delle carriere e il CSM all’esame del Parlamento. Il Presidente del Consiglio ha ringraziato l’ANM per le osservazioni e gli spunti emersi nel dibattito e ha annunciato la disponibilità di aprire un tavolo di confronto sulle leggi ordinarie di attuazione dellae sul documento in otto punti presentato dall’ANM, che riguarda l’amministrazione della