Lapresse.it - Giustizia, Anm: “Posizioni distanti, proseguiranno le manifestazioni”

“Abbiamo preso atto con molta chiarezza della volontà del governo di andare avanti senza alcun tentennamento e senza alcuna modifica sul punto. Questo è un elemento per noi di chiarezza”. Lo ha detto il presidente dell’Anm, Cesare Parodi, al termine del vertice con il governo a Palazzo Chigi sulla riforma dellae la separazione delle carriere.“Non è stata una trattativa, non volevamo che lo fosse. Non lo sarebbe stata mai, perché noi non abbiamo da offrire nulla se non la nostra lealtà ai principi nei quali crediamo“, ha proseguito Parodi. “In tutta sincerità, non mi aspettavo di più e non lo considero un fallimento. Lo considero un momento di chiarezza per la prosecuzione della nostra attività, per la nostra volontà di arrivare alla gente, di farci capire”, ha aggiunto il presidente dell’Anm.