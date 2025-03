Lanazione.it - Giunti Odeon: omaggio a Gene Hackman, il braccio violento del cinema

Firenze, 5 marzo 2025 - "Non penso a quello che lascerò, spero la gente mi ricordi come qualcuno che ha provato a fare del suo meglio". Già, perché dietro i centodue volti di un attore duttile e poliedrico come, c'era la modestia dell'artigiano che vuole far bene il proprio lavoro. E dopo una settimana che ci ha lasciato in circostanze ancora non chiarite, continua ad essere difficile riassumere la sua eredità artistica: nato a San Bernardino, in California, nel 1930, ha trascorso l'adolescenza tra il corpo dei Marines e qualche corso di giornalismo e produzione, prima di entrare a ventisei anni nella Pasadena Playhouse, dove iniziò la carriera di attore. La prima nomination agli Oscar da non-protagonista arrivò appena dieci anni dopo per il mitico "Bonnie e Clyde": non vinse, ma la statuetta non tardò molto, perché nel 1971 William Friedkin lo impose sul red carpet hollywoodiano nel ruolo di Jimmy Doyle, il poliziotto solitario, burbero e dai metodi spicci protagonista de "Ildella legge".