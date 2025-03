Ilfattoquotidiano.it - Giuliano Sangiorgi sale a sorpresa sul tram 16 a Milano e canta “Mentre tutto scorre” – IL VIDEO

Non se lo aspettava nessuno sul16 di. Ad un tratto è salito un passeggero speciale.ha improvvisato un piccolo live chitarra e voce, davanti agli occhi increduli dei presenti, per i vent’anni di “”. L’album pubblicato proprio vent’anni fa, il 4 marzo 2005, prende il nome dall’omonima canzone “” che è nata proprio sul16, quandopartiva da casa della zia che lo ospitava per raggiungere gli studi della casa discografica Sugar.è voluto tornare sul luogo dove ha scritto la prima stesura di un brano di grande successo. L’album “” ha venduto negli anni oltre 600.000 copieL'articolosul16 a” – ILproviene da Il Fatto Quotidiano.