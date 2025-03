Juventusnews24.com - Girelli fa emozionare: «Avevo il poster di Del Piero in camera. Prima tifavo sul divano ora allo stadio, la Juve è la mia squadra da difendere in campo»

L'attaccante della Juventus Women Cristiana Girelli ha parlato a Radio Serie A per analizzare la sua carriera in bianconero, un sogno che si è realizzato. PAROLE – «Mai mi sarei immaginata di giocare nella Juventus. Avevo il poster di Del Piero in camera. Oggi alla me piccolina direi: 'Sogna, perché prima o poi si avvera'. Quando guardavo le partite sognavo ad occhi aperti. Vedevo Del Piero e immaginavo di fare gol in grandi stadi come lui. Per me il calcio è tutto. Sono molto fortunata di essere alla Juventus. Quando ho celebrato le 200 presenze, l'ho subito detto a mio padre che mi ha risposto: "solo 200?". Ha ragione perchè alle spalle c'è un lungo percorso che può solo che rendermi felice.