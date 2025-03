Ilgiorno.it - Giovanni Oggioni e la chat con l’assessore Bardelli per convincerlo a far cadere il sindaco Sala: “È disumano. Le indagini sull’urbanistica? Sono il Pgt dei pm”

Milano – Non solo l’ipotesi di un “sistema” di corruzione a Palazzo Marino per facilitare le licenze edilizie ma addirittura un disegno politico per faregiunta. È quanto emerge dalle carte dell’inchiesta che ha portato all’arresto dell’architetto, finito ai domiciliari in un filone dellesulla gestione dell'urbanistica a Milano. L’ex responsabile dello sportello unico per l’edilizia avrebbe puntato a convincere l'assessore comunale alla casa Guidoad allinearsi alle sue posizioni e a prendere iniziative contro ilGiuseppee la Giunta, da far, usando l'argomento pretestuoso delle famiglie dei dipendenti del comune che soffrono e della "disumanità” dello stesso. Lo si evince da alcuneriportate nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Mattia Fiorentini.