Vanityfair.it - Giovanna Sannino e il suo look per un evento speciale, tra eleganza e praticità

Leggi su Vanityfair.it

Dall'evoluzione di Carmela, il personaggio che interpreta in Mare Fuori, alla predilezione per capi pratici, essenziali, ma eleganti. L'attrice si racconta a Vanity Fair mentre si prepara per un