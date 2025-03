Lidentita.it - Giovanardi: “No all’archiviazione sulla strage di Ustica”

Leggi su Lidentita.it

“Nessuna battaglia aerea a, la bomba esplose a bordo”: lo dice in una nota Carlo(Popolo e Libertà) che ha commentato così la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura della Repubblica di Roma. I magistrati, però, come riporta Repubblica avrebbero avallato l’ipotesi di un combattimento in volo accantonando l’opzione della bomba a bordo .: “Nodi” L'Identità.