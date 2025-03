Quotidiano.net - Giorgia Meloni presenta la riforma costituzionale sulla giustizia: garantire il giusto processo

Leggi su Quotidiano.net

"Lapunta a raggiungere un obiettivo di sistema e che finora il sistema non ha raggiunto. L'art. 111 della Costituzione ci dice che 'il' è quello che si 'svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale'. Ilsi attua, in contradditorio, davanti ad un giudice che non deve solo essere terzo, ma che deve anche apparire terzo". Lo ha detto la premier, a quanto si apprende, nell'incontro con l'Unione Camere penali a Palazzo Chigi: "È esattamente ciò che intendiamo fare noi con questa, che prevede la separazione fra chi accusa e chi giudica e che punta auna vera parità processuale fra accusa e difesa".