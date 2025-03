Thesocialpost.it - Giorgetti: “Sulle armi piano frettoloso e confuso. E non scandalizziamoci per Trump”

Il dibattito sulla difesa europea edinamiche del commercio globale si accende nel governo italiano. Il ministro dell’Economia Giancarlodenuncia i rischi di un riarmoe sottolinea la necessità di un commercio più equo, mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani accoglie con favore ilproposto dalla Commissione europea.: “Serve unragionato, non scelte affrettate”Intervenendo in videocollegamento a un convegno economico della Lega a Montecitorio,ha distinto gli aiuti all’Ucraina – che non sono in discussione – dal tema più ampio della difesa europea. “Un programma di investimenti in infrastrutture militari deve avere un senso ed essere ben ponderato, non può essere fatto in fretta e furia senza una logica“, ha dichiarato il ministro.