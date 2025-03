Juventusnews24.com - Giannichedda non ha dubbi: «La Juve candidata allo scudetto? Aspetterei questa sfida. C’è ancora confusione ma…»

L'ex calciatore ha analizzato a TMW il momento della e quelle che potrebbero essere le ambizioni dei bianconeri in questo finale di stagione.PAROLE – «Una ntus che rientra sicuramente tra le favorite per il quarto posto, ma per lo lo scontro diretto con l'Atalanta. Per me tra e Atalanta la può essere cruciale. C'è però nella. Ieri Yildiz che gioca a destra, Nico Gonzalez a sinistra, Koopmeiners alto, non vedo un'identità chiara. La sembr sempre che faccia fatica a portare a casa le partite in maniera leggera».