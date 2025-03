Quifinanza.it - Gestione unitaria 2025, prestiti e mutui più flessibili per pensionati e dipendenti

Con una recente circolare, l’Inps ha comunicato un’importante novità perpubblici che avessero intenzione di richiedere: a partire dal 12 gennaio, l’adesione alladelle prestazioni creditizie e sociali (credito) diventa possibile senza più alcun limite temporale.Questo cambiamento, introdotto dalla legge n. 203/2024, consente a determinate categorie di soggetti di iscriversi al fondo in qualsiasi momento, con l’obiettivo di ampliare l’accesso alle prestazioni creditizie agevolate.Cos’è lacredito e chi può aderireLacredito è un fondo istituito per fornire aipubblici e aiservizi di assistenza e prestazioni creditizie, comea tassi agevolati.L’iscrizione è obbligatoria per ipubblici attivi con contribuzione allaPubblici, mentre per altre categorie è facoltativa.