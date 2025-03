Anteprima24.it - Gestione rifiuti irregolare, impianto sequestrato nel Casertano

Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri forestali hannoa Castel Campagnano, in provincia di Caserta, undi recupero diinerti derivanti da demolizioni e disfacimenti edilizi a mezzo di frantumazione. I sigilli sono stati apposti in seguito ad un controllo effettuato dai carabinieri del Nucleo Forestale di Formicola con i militari della stazione di Ruviano e con il supporto dei tecnici dell’Arpac di Caserta, al termine del quale sono emerse numerose violazioni; è stata in particolare riscontrata la mancanza di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, oltre ad unaillecita dispeciali non pericolosi. I due titolari sono stati denunciati e l’area di 20mila metri quadrati, ubicata peraltro in una zona vincolata paesaggisticamente dalla legge “Galasso” del 1985 (normativa che ha assoggettato a tutela alcune categorie di beni come le fasce costiere e fluviali, aree boscate, quote appenniniche ed alpine, aree di interesse archeologico, ed altro), è stata sequestrata.