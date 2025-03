Ilrestodelcarlino.it - ’Gertrude, Lucia e le altre’, in scena le donne del rivoluzionario Manzoni

Gertrude,e le altre. Ledel. Di e con Eleonora Mazzoni, autrice Einaudi de Il cuore è un guazzabuglio (sette ristampe) da cui è stata tratta la rivisitazione, per la regia di Simonetta Solder, porta sul palco la riflessione sulla condizione femminile al tempo dei I Promessi Sposi e la visione maschile dellediautore, figlio di Giulia Beccaria, marito di Enrichetta Blonder. Voce recitante fuoricampo, Lino Guanciale. Lo spettacolo, che ha di recente debuttato al Teatro Piccolo di Forlì, si terrà stasera alla Sala Estense. Ferrara è dunque seconda tappa di un tour che girerà l’Italia. A sostenere e promuovere l’iniziativa è la giornalista Camilla Ghedini, col suo omonimo studio di comunicazione, sostenitrice "dell’impegno dei privati per la disseminazione della cultura", che ogni anno promuove spettacoli teatrali, evoluzione di libri, "per sondare temi su cui sussiste stigma o semplificazione".