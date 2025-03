Iodonna.it - Gerry Scotti torna a condurre il programma dedicato ai primatisti di qualsiasi discipplina

Gli esperti delle discipline più disparate tornano a sfidarsi per accaparrarsi il titolo di recordman. Stasera alle 21.35 su Canale 5 va in onda Lo show dei record 2025, condotto da Gerry Scotti, ormai alla sua sesta edizione. Al suo fianco, sin dalla prima puntata, i giudici Umberto Pelizzari, la new entry Simone Barlaam e i giudici inviati dal quartier generale del Guinness World Records Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre. A questi si aggiunge l'altro giudice ufficiale, Marco Frigatti, nonché inviato storico del programma. Lo show dei record 2025, stasera la prima puntata: anticipazioni Protagonisti, anche in questa stagione, sono personaggi di ogni età e provenienti da tutto il mondo, decisi a superare i propri limiti.