Romadailynews.it - Germania: CEO KION Group, sviluppo cinese di alta qualita’ liberera’ piu’ potenziale

L’innovazione e la crescita della Cina sono molto “ammirevoli” e la sua strategia per unodiunancora maggiore, ha dichiarato l’amministratore delegato di un importante fornitore tedesco di soluzioni intralogistiche. Indi mercatogrande al mondo per la movimentazione dei materiali, la Cina e’ stata un “home market” in forte crescita, ha dichiarato Rob Smith, amministratore delegato di, in un’intervista a Xinhua. Per, il Paese e’ diventato un hub sempreimportante per l’innovazione, con il suo rapido progresso che consente all’azienda di applicare le sue ultime tecnologie di ricerca ead altri mercati globali, ha dichiarato Smith. L’uomo ha espresso fiducia nel futuro del gruppo in Cina, sottolineando che il passaggio a una crescita orientata allaimplica tecnologia avanzata, innovazione e sostenibilita’, che sono elementi chiave della strategia di