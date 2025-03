Geostorm | dal cast al sequel tutte le curiosità sul film con Gerald Butler

Leggi su Cinefilos.it

: dalallesulconTra gli eventi più affascinanti da vedere al cinema vi è senza ombra di dubbio quello relativo alla fine del mondo così come noto. Idedicati a tale catastrofe hanno sempre catturato l’attenzione del pubblico, a cui viene data l’occasione di vedere qualcosa a cui si spera di non dover mai essere diretti testimoni nella realtà. Oltre a 2012 o Left Behind, uno deipiù recenti che ha portato la fine del mondo sul grande schermo è(qui la recensione). Questo è stato scritto, prodotto e diretto da Dean Devlin, qui al suo esordio come regista dopo aver prodotto per annicatastrofici come Independence Day e Godzilla.Come già avvenuto per The Day After Tomorrow, ancheritrova la causa dell’apocalissi nei sempre più preoccupanti cambiamenti climatici.