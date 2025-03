Quotidiano.net - Gentiloni: "Il piano di von der Leyen è un primo passo nella giusta direzione"

Ildi von der"penso che sia un, che vada. E' chiaro che può essere migliorato, però nelle ore difficili che stiamo attraversando penso che sia un segnale che va. Poi vedremo". Lo ha detto Paolo(Pd) a Radio Anch'io. "L'occidente non è mai stato così malato, non direi che è morto, ma la crisi è senza precedenti, non vederlo è da sonnambuli, ed è uno dei motivi per cui è giusto che l'Europa punti a difendersi, per difendere la pace e la libertà, sapendo che gli americani non possono essere delegati a fare questo come è successo da 80 anni".