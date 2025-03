Ilgiornaleditalia.it - Genova, dimesso da psichiatria si uccide a soli 34 anni, ospedale condannato a risarcire la famiglia

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Ai genitori e al fratello andranno 120mila euro. I giudici: “Sottovalutata la risposta alla terapia. Se fosse rimasto in corsia non si sarebbe suicidato”. Era statodal reparto didel San Martino, dove era stato ricoverato in seguito a una crisi depressiva. E, appena venti