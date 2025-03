Dilei.it - Gene Hackman, è mistero anche sull’eredità: in ballo 90 milioni di dollari

La morte die della moglie Betsy Arakawa continua a far parlare di sé: mentre gli inquirenti continuano a indagare sulle circostanze misteriose in cui l’attore e la sua compagna di vita sono venuti a mancare, c’è un’altra questione spinosa da dipanare. Quella dell’eredità del divo di Hollywood, che secondo le ultime stime si aggira intorno a 90di: bisognerà capire quanto tempo è passato tra la morte dell’attore e quella della moglie per capire se il patrimonio andrà interamente ai figli dio ai parenti di Arakawa., l’eredità da 90diNon accenna a dipanarsi la matassa intorno alla morte di, avvolta sin dai primi istanti nel. Alle circostanze sospette della sua scomparsa insieme alla moglie Betsy Arakawa si aggiunge adesso un’altra questione: l’eredità da 90di, un patrimonio decisamente cospicuo, che al momento non si sa a chi sarà destinato.