Ilrestodelcarlino.it - Gene Gnocchi ricorda la scomparsa di Bruno Pizzul: “Tutto molto brutto”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 5 marzo 2025 – Ladiha destato un profondo dolore in tutti gli ambienti sportivi. Voce della Nazionale, storico commentatore Rai, "the voice" delle notti magiche di Italia '90, con la sua voce, il suo garbo e la sua eleganza, ha segnato un'epoca. E oggi, tutti lono con grande affetto, non solamente i protagonisti del grande calcio. "Una persona adorabile, un vero signore"- così lo, uno degli attori e cabarettisti più popolari e più amati della nostra TV ( il 15 marzo al Planet -Aut di Casalgrande per lo spettacolo "Risate in musica"). "Le nostre strade si sono incrociate spesso, sopratquando ero a "Quelli che il calcio". Molti, ricorderanno che il comico fidentino, vanta lunghi trascorsi nel calcio reggiano, dove ha militato per molti anni, tra Poviglio, Guastalla e Reggiolo ("Nei prossimi giorni, verrò a Poviglio a trovare i miei amici ex calciatori ").