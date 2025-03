Quotidiano.net - Gender Pay Gap, ancora alto il divario negli stipendi annuali tra uomo e donna

Roma, 5 marzo 2025 - Un'indagine retributiva, aggiornata al 30 settembre 2024 e portata avanti dalla società di consulenza HR 'ODM Consulting' appartenente a Gi Group Holding, mostra come il percorso per raggiungere l'equità di genere nel mercato del lavoro siamolto lungo. Secondo l'analisi, infatti, èpurtroppo ben consolidato ilretributivo, che aumenta con il passare dell'età ed è particolarmente accentuato nelle aree a prevalenza maschile. IlPay Gap, che al momento ha accumulato un valore in percentuale pari a -10,4%, non riguarda tuttavia soltanto le differenze nella retribuzione, ma si collega anche anche alle differenti opportunità di accesso a ruoli apicali e dirigenziali oltre che alle diverse possibilità di crescita personale all'interno delle aziende stesse.