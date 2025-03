Lortica.it - GDF Arezzo: sequestrati oltre 100 Kg di gioielli in argento e 142.000 euro in contanti

Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno effettuato un importante sequestro diine denaro contante nell’ambito di un controllo stradale.Durante un posto di controllo nella zona industriale di San Zeno, le Fiamme Gialle hanno fermato un’auto il cui bagagliaio conteneva diverse scatole con migliaia di monili in, tra cui collane, bracciali e catenine, per un peso complessivo di104 kg e un valore commerciale stimato in circa 250.000. L’intero carico è stato immediatamente sottoposto a sequestro.Il conducente del veicolo, un cittadino magrebino residente in Emilia Romagna, non è stato in grado di esibire documentazione che attestasse la lecita provenienza della merce, né risultava titolare di partita IVA o di autorizzazioni per il trasporto e la commercializzazione dei preziosi.