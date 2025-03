Ilfattoquotidiano.it - Gaza, secondo il generale Tricarico “le azioni di Israele si sono svolte nel rispetto delle regole e delle vite umane”. Scontro con Lasorella a La7

Serrato botta e risposta a Tagadà (La7) tra la giornalista Carmene ilLeonardo, già capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, sui massacri condotti danella Striscia di, reduce da una settimana di soggiorno in, afferma che lemilitari israeliane sinel pienonorme internazionali: “Fra le certezze che ho consolidato, c’è quella riguardante la condottamissioni di bombardamento da parte dell’esercito israeliano: c’è un processo di pianificazione assolutamente osservantesuldella vita umana, nei limiti del possibile“.“Come i danni collaterali smisurati che sicreati?”, chiede.“Era inevitabile – risponde– Se l’obiettivo militare era un tunnel in un ospedale, è stato fatto tutto il possibile per sgomberare quell’obiettivo, perché usano più di un sistema per cercare di far allontanare le persone, dopodiché colpiscono.